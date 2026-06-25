Ambulatorio dentistico abusivo in un appartamento di Udine, scatta il sequestro

25 Giugno 2026

di Giacomo Attuente

Un ambulatorio odontoiatrico abusivo, ricavato all’interno di un appartamento di Udine accatastato come abitazione civile, è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine al termine di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di un pensionato, privo dei titoli necessari, gravemente indiziato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e dell’attivazione di un ambulatorio senza la prevista autorizzazione sanitaria.

Il sequestro dell’ambulatorio

I militari del Nas hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione che si è concluso con il sequestro dell’intero ambulatorio e di tutte le attrezzature presenti nei locali. Secondo quanto emerso, l’attività sarebbe stata svolta in modo del tutto irregolare, in ambienti non autorizzati e da un soggetto non abilitato all’esercizio della professione.

Durante la perquisizione sono state rinvenute anche numerose specialità medicinali ad uso esclusivo odontoiatrico, oltre a documentazione sanitaria riconducibile a diversi pazienti che sarebbero stati in cura presso l’uomo.

I rischi per i pazienti

La presenza di farmaci, attrezzature e documentazione sanitaria ha rafforzato il quadro investigativo e, secondo gli accertamenti, avrebbe potuto determinare un serio e concreto pericolo per la salute delle persone che si erano affidate alle prestazioni dell’abusivo.

L’operazione mette ancora una volta in evidenza i rischi legati all’abusivismo in campo sanitario, soprattutto quando attività delicate come quelle odontoiatriche vengono svolte da soggetti privi di idonea formazione professionale e al di fuori delle regole previste a tutela dei pazienti.

Il contrasto all’abusivismo sanitario

Il sequestro rientra nell’attività di controllo e contrasto portata avanti dal reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri contro chi esercita professioni sanitarie senza titoli e autorizzazioni. Un fenomeno che, oltre a mettere in pericolo la salute dei cittadini, altera anche le regole della leale concorrenza. In molti casi, infatti, chi opera abusivamente attira i pazienti con tariffe più basse rispetto a quelle praticate dai professionisti abilitati, approfittando anche delle difficoltà economiche delle persone e inducendole ad affidarsi a cure prive delle necessarie garanzie di sicurezza.

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