Andrea non ce l’ha fatta: morto il 21enne di Paularo coinvolto in un incidente sul lavoro

Andrea Misson è morto nella notte.

E’ morto nella notte Andrea Misson, il giovane operaio originario di Paularo, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 6 ottobre in un cantiere edile lungo Strada Costiera, a Trieste. Aveva appena 21 anni e avrebbe compiuto 22 tra poche settimane.

Dopo il drammatico infortunio, Misson era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cattinara, dove era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere nella notte tra mercoledì e giovedì.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando su un’impalcatura nel cantiere di una villa privata quando una sezione del tubo di colata del cemento ha colpito in pieno, facendolo precipitare da un’altezza di circa cinque metri. L’impatto gli ha provocato un grave trauma toracico e addominale, oltre a un violento trauma cranico.

Le indagini sull’incidente sono tuttora in corso. Gli ispettori del lavoro e i carabinieri stanno cercando di chiarire le cause esatte del cedimento e di verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

La notizia della morte di Andrea ha suscitato profondo cordoglio a Paularo, il suo paese d’origine, dove la famiglia è molto conosciuta.