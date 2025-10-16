Il furto nella chiesa di Sant’Ulderico vescovo.

Furto nella chiesa di Sant’Ulderico vescovo a Orsaria, frazione di Premariacco. Il fatto si è verificato in un arco di tempo compreso tra le 18:00 di sabato 14 ottobre e le 10:00 di domenica 15 ottobre.

Secondo quanto emerso, ignoti si sono introdotti nell’edificio sacro dopo aver forzato una porta, riuscendo ad accedere alla sacrestia. Una volta all’interno, hanno sottratto le buste contenenti le offerte lasciate dai fedeli durante le celebrazioni religiose.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Premariacco, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori del gesto.