Si cerca un anziano di 71 anni scomparso ieri pomeriggio da Meduno.

Sono ore di apprensione a Meduno per la scomparsa di un uomo di 71 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di martedì 30 giugno. L’anziano, secondo quanto emerso, soffre di demenza senile e avrebbe anche difficoltà a camminare.



L’allarme è scattato dopo che l’uomo si è allontanato intorno alle 16.30. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca, pantaloni corti color militare e ciabatte marroni. Ha i capelli grigi e porta la barba bianca.

Le ricerche a Meduno e lungo il Meduna

Le ricerche sono partite subito e stanno coinvolgendo diversi mezzi e squadre di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle perlustrazioni a terra, mentre dall’alto è intervenuto anche l’elicottero Drago, utilizzato per controllare l’area del fiume Meduna e le zone più difficili da raggiungere.



Le squadre stanno battendo vie, aree verdi e tratti boschivi, con il coordinamento tra mezzi terrestri e aerei. A supporto delle operazioni sono attese anche unità specializzate dotate di droni, per ampliare il raggio delle ricerche e verificare eventuali punti non accessibili a piedi.

L’appello per eventuali avvistamenti

I soccorritori invitano chiunque abbia visto l’uomo o abbia informazioni utili a contattare immediatamente i carabinieri. Ogni segnalazione potrebbe rivelarsi importante per ricostruire gli spostamenti del 71enne e contribuire al suo ritrovamento.