Ricercato per pornografia e atti sessuali con minorenne, arrestato un 28enne

L’uomo è stato arrestato mentre tentava di lasciare l’Italia.

Nei giorni scorsi, durante i controlli di retrovalico effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Aurisina, è stato rintracciato a Trieste un cittadino egiziano di 28 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila.

L’uomo è stato fermato e identificato da una pattuglia della Radiomobile mentre tentava di lasciare il territorio nazionale. La sua cattura fa seguito a una condanna definitiva per reati legati a pornografia minorile e atti sessuali con minorenne, commessi nel comune di Penne, in provincia di Pescara.

L’inchiesta, avviata nel 2019 dalla Procura dell’Aquila, aveva portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo insieme ad altre persone coinvolte. Dopo i vari gradi di giudizio, la sentenza è divenuta definitiva e, a giugno 2025, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di L’Aquila ha emesso l’ordine di carcerazione nei confronti del 28enne.

La sua fuga si è conclusa a Trieste, dove ora dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 10 mesi di reclusione. I Carabinieri sottolineano l’importanza dei controlli di retrovalico come strumento fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio nazionale.