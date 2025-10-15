Sversamento di vetro fuso in un’azienda di San Vito al Tagliamento

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina nella zona industriale di Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento dove si è verificato uno sversamento di vetro fuso all’interno di uno stabilimento specializzato nella produzione di vetro.

L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando dal reparto fusione dell’azienda è fuoriuscita una quantità di materiale incandescente, a una temperatura di circa 1200 gradi centigradi, dal sistema dell’altoforno. Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone, con i distaccamenti di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, supportati da tre autobotti e dalla squadra NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della sede centrale.

Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato le squadre aziendali già operative, impegnate nell’attuazione del piano di emergenza interno e nel raffreddamento del vetro fuso, confinato in un’apposita vasca di contenimento. I Vigili del fuoco hanno poi subentrato al personale interno, proseguendo le operazioni di raffreddamento e verificando che i vapori caldi generati dall’incidente fuoriuscissero in modo controllato, senza compromettere la struttura e la copertura del capannone.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. L’intervento si è concluso intorno alle 13.30, dopo oltre tre ore di lavoro che hanno permesso di riportare la situazione in sicurezza.