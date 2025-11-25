Investito sulle strisce pedonali, ferito un bambino di 5 anni

Un bambino investito da un’auto a Pordenone.

Nel tardo pomeriggio di ieri lunedì, 24 novembre, intorno alle 18.30, un bambino di 5 anni e la sua baby sitter di 23 anni, entrambi residenti a Pordenone, sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano sulle strisce pedonali in viale Grigoletti, all’altezza del negozio Vodafone.

Il piccolo è stato sbalzato per alcuni metri a causa dell’urto. Nei minuti successivi l’allarme è stato elevato, poiché il bambino non si muoveva. I sanitari, intervenuti rapidamente con due ambulanze e l’automedica, hanno però constatato che era vigile, seppur sotto choc. Trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli in codice giallo, è stato ricoverato per una frattura al femore con prognosi superiore ai 60 giorni. La baby sitter ha riportato contusioni e anche lei è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, presente per i rilievi e supportata da una pattuglia della guardia di finanza nella gestione del traffico, alla guida dell’auto c’era un uomo di 82 anni di Pordenone, diretto fuori città. L’automobilista non avrebbe notato i due pedoni e, complice l’asfalto bagnato dalla pioggia, il veicolo si è fermato diversi metri oltre l’attraversamento.