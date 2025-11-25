Camper a fuoco, l’incendio partito dal vano motore. Illeso il conducente

L’incendio in un camper a Pordenone.

Poco prima delle 15.30 di ieri, 24 novembre, un incendio ha interessato il vano motore di un camper parcheggiato in via della Selva, a Pordenone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale con una squadra supportata da un’autobotte.

All’arrivo dei soccorritori, il proprietario del veicolo – illeso – si trovava accanto al camper con un estintore, utilizzato per tentare di contenere le fiamme. L’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di spegnere rapidamente il rogo, limitando i danni alla sola zona del motore. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante. Le cause dell’innesco sono in fase di accertamento.