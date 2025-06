Il bimbo è statto trasportato in volo all’ospedale.

Paura nella tarda mattinata di oggi in un hotel di Lignano Pineta, dove un bambino di tre anni è caduto accidentalmente nella piscina della struttura. Il piccolo, che si era allontanato per un attimo dai genitori, è stato notato in acqua e prontamente soccorso dai bagnini, che lo hanno riportato a bordo vasca prima dell’arrivo dei sanitari.

I primi accertamenti parlano di sintomi da annegamento e insufficienza respiratoria moderata, ma l’intervento immediato dei soccorritori ha scongiurato l’arresto cardiaco. Il personale medico del 118, giunto con un’ambulanza Als da Lignano e un’automedica da Latisana, ha somministrato ossigeno al bambino dopo che aveva espulso l’acqua ingerita.

Trasportato inizialmente al punto di primo intervento di Lignano, le sue condizioni hanno richiesto l’intubazione e il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata.