La Festa del Negroni nella sede di Forza Nuova a Pordenone.

Dopo la lite la scorsa settimana in un locale di Pordenone, i militanti locali di Forza Nuova hanno deciso di esprimere solidarietà al bar dove si è verificato l’episodio del “Negroni razzista” promettendo in sede proprio una “Festa del Negroni-Aperitivo all’italiana”. L’iniziativa è stata annunciata sabato 21 giugno a Pordenone nell’ambito della consueta passeggiata per la sicurezza avvenuta in città e nelle zone più sensibili.

“Il politically correct e l’immigrazione voluta dalle lobby e spinta anche da questo governo di centrodestra stanno facendo ammattire il mondo, pretendendo anche di mandare a farsi friggere le nostre tradizioni – hanno commentato gli organizzatori – . Se non fosse ridicolo ci sarebbe da piangere. Forza Nuova dimostra ancora una volta di essere l’unico movimento in difesa della nostra italianità, dotato anche di una buona dose di ironia, proponendo una festa del Negroni in sede. Chi ama l’Italia ed è stanco delle buffonate di questa società malata è invitato a partecipare domenica 6 luglio alle 19″.