Base di Aviano in massima allerta: potenziati i livelli di sicurezza

Massima allerta alla base Usa di Aviano dopo i bombardamenti statunitensi in Iran: il livello di sicurezza sale a “Bravo Plus”.

Sale la tensione alla base di Aviano, sede del 31st Fighter Wing dell’aeronautica militare statunitense, dopo gli attacchi Usa all’Iran: il livello d’allerta, pur rimanendo a Bravo, è stato elevato da Bravo a “Bravo Plus”. Una decisione dettata dall’aumento delle tensioni internazionali, dopo il recente bombardamento di tre siti nucleari in Iran da parte degli Stati Uniti.

Anche la base friulana di Aviano, infatti, viene considerata una possibile “testa di ponte” e potenziale obiettivo simbolico, anche alla luce della presenza di ordigni atomici nel suo perimetro. Negli ultimi giorni una dozzina di F‑16 del 31st Fighter Wing sarebbero stati rischierati in Medio Oriente, ufficialmente per un’esercitazione. Ma in generale il “traffico” alla base di Aviano sarebbe notevolmente aumentato negli ultimi giorni.

Sulla scala a quattro livelli di allerta – Alfa, Bravo, Charlie e Delta – Aviano si trovava già al secondo grado (Bravo). Ora è stato adottato il livello “Bravo Plus”, che prevede un ulteriore potenziamento delle misure di sicurezza già robuste. Non è stato comunicato nel dettaglio in cosa consista il pacchetto addizionale, ma fonti militari parlano di verifiche potenziate all’ingresso, controlli estesi all’area perimetrale e un aumento delle pattuglie in servizio.

Nel frattempo la situazione è monitorata da vicino anche dalle autorità civili. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica valuta nuove misure da adottare all’esterno della base. Dal canto suo, la Prefettura conferma di aver intensificato il dispositivo di vigilanza sul territorio.