Beccati a spasso nel weekend nonostante i domiciliari: due denunciati

Due denunciati per violazione dei domiciliari.

Dovevano restare in casa, ma forse il richiamo del fine settimana è stato più forte dell’obbligo di legge e sono stati beccati in violazione degli arresti domiciliari. È successo nell’ultimo fine settimana in provincia di Udine, dove i Carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario per presidiare le strade e prevenire i furti, finendo per incrociare anche chi non aveva il permesso di uscire.

I controlli lungo le arterie provinciali

Il dispositivo, coordinato dalla Centrale Operativa, ha visto diverse pattuglie impegnate nei punti nevralgici del territorio. Tra un posto di blocco e l’altro, mirati alla sicurezza stradale e al contrasto dei reati predatori, i militari hanno identificato in tutto 85 persone e ispezionato 70 veicoli.

Le denunce per evasione

Proprio durante queste verifiche sono emersi i casi di un 32enne e un 37enne. Entrambi si trovavano in regime di detenzione domiciliare, ma sono stati sorpresi dai Carabinieri lontano dalle proprie abitazioni. Per uno dei due la sorpresa è scattata mentre si trovava al volante della propria auto lungo una strada provinciale. Per entrambi, inevitabilmente, è scattata la denuncia per evasione.

Guida in stato di ebbrezza.

L’impegno dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto delle violazioni alle norme del codice della strada ha permesso nello scorso mese di gennaio di denunciare 15 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, alcune delle quali perché coinvolte in sinistri stradali – anche con feriti, con conseguenti ritiri del documento di guida e – in taluni casi – con il fermo amministrativo / sequestro del veicolo guidato.