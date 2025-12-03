La grande festa della Solari, 300 anni di storia nel segno del tempo

La cerimonia per i 300 anni della Solari.

Si è svolta oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, presso la sede di Udine, la cerimonia ufficiale per celebrare i 300 anni della SOLARI SPA – Premiata Fabbrica Orologi fondata nel 1725 – Pesariis (Udine).

Ha aperto i lavori con il suo intervento il Presidente di SOLARI SPA, Massimo Paniccia, e a seguire sono intervenuti il Ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Presidente di Confapi nazionale, Cristian Camisa, il Presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, il Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il Sindaco di Prato Carnico Erica Gonano e il Sindaco di Udine Alberto Felice de Toni.

È statoproiettato il videomessaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ed è stato letto il messaggio del Ministro per le Riforme Istituzionali e Semplificazione Normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Erano presenti anche le principali autorità civili, economiche e sociali del territorio, tra cui il Prefetto di Udine, Domenico Lione, il Questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo e il Presidente del Consiglio Regionale, Mauro Bordin.

Il francobollo.

Durante la cerimonia è avvenuta l’emissione ufficiale del francobollo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha voluto dedicare alla SOLARI SPA per i suoi 300 anni, suggellando a livello nazionale il traguardo dei tre secoli di attività.



Il francobollo raffigura l’iconico orologio da tavolo a palette, il CIFRA 3, dal design vintage degli anni ’60, unico nel suo genere e frutto della visione progettuale di Gino Valle e Massimo Vignelli. Simbolo del perfetto connubio tra estetica senza tempo e funzionalità, realizzato da SOLARI SPA.

Gli eventi per ripercorrere la storia dell’azienda.

Gli intervenuti hanno avuto l’opportunità di assistere alla costruzione dell’iconico SOLARI CIFRA 3, il più piccolo orologio elettromeccanico a lettura diretta, progettato da Gino Valle e inserito nel 1967 nella collezione permanente del MoMa a New York.

SOLARI nel 1956 con il CIFRA 5 vince il primo Compasso d’Oro per la sua capacità di unire funzionalità ed estetica, mentre nel 1962 vince il secondo Compasso d’Oro, grazie ai Teleindicatori Alfanumerici per aeroporti e stazioni ferroviarie, disegnato da Gino Valle e adottati da Eero Saarinen nella progettazione del famoso terminal TWA presso l’aeroporto J.F.Kennedy di New York.

Fondata nel 1725 a Pesariis (Udine), in Val Pesarina, l’Impresa ha saputo trasformare un piccolo laboratorio di orologeria in una realtà industriale riconosciuta a livello internazionale per i suoi sistemi di visualizzazione del tempo e di informazione al pubblico: dagli orologi da torre ai timbra cartellini, dagli orologi elettromeccanici agli iconici display “flip–flap”, fino alle più moderne soluzioni a led per aeroporti, stazioni, aziende e istituzioni in tutto il mondo.

Una storia che continua e guarda al futuro.

“Festeggiare trecento anni di storia significa, un patrimonio di azienda da custodire e, allo stesso tempo, da guidare verso il futuro – ha dichiarato Massimo Paniccia, Presidente di SOLARI SPA – . Da una valle di montagna siamo arrivati a dialogare quotidianamente con milioni di persone nei luoghi della mobilità e del lavoro. In questo anniversario, intravedo un significato di positività e sviluppo, a conferma che un’impresa può crescere, innovare e competere nel mondo restando radicata nel proprio territorio e nei valori che l’hanno generata. Ed è anche per questo che l’attività dell’impresa continua a svolgersi a Pesariis, dove tutto è cominciato, a Udine, città che ha accolto la prima espansione, negli Stati Uniti dove dal 1950 operava già SOLARI USA e dal 2005 con la filiale di New York SOLARI CORP., e nei tanti Paesi del mondo dove i nostri sistemi comunicano l’informazione al pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane, autostrade, uffici pubblici)”.

“Il tempo dà valore alle cose e agli affetti» prosegue Paniccia. «I nostri orologi e i nostri sistemi di informazione non si limitano a indicare un’ora o una partenza: hanno accompagnato la vita delle comunità, dei lavoratori, dei viaggiatori, con l’inconfondibile suono delle palette elettromeccaniche. È questo legame, umano prima ancora che tecnologico, che ci impegniamo a preservare per le generazioni future”.

La ricorrenza del terzo centenario rappresenta anche un momento di riconoscimento del ruolo che SOLARI SPA svolge per il sistema produttivo regionale: un modello di manifattura avanzata che coniuga innovazione tecnologica, design, meccanica di precisione e occupazione qualificata, contribuendo a promuovere nel mondo il valore del Made in Italy e del Friuli Venezia Giulia.

Una storia imprenditoriale che da tre secoli dà il tempo al mondo.