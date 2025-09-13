Udinese, la campagna abbonamenti si chiude a quota 13.799

I risultati della campagna abbonamenti dell’Udinese Calcio.

Sono 13.799 gli abbonamenti sottoscritti nel corso di “Tifiamola forte”, la campagna abbonamenti 2025/26 di Udinese Calcio. Un dato importante che esprime un risultato ampiamente positivo confermando il trend di crescita della passata stagione con un incremento di 15 abbonamenti rispetto alla passata stagione alla chiusura ufficiale della campagna.

Confermato il sold out della Curva Nord, il cuore pulsante del tifo bianconero, ed anche l’ormai consueto apprezzamento per le tariffe dedicate a sportivi, studenti e famiglie, con la Tribuna Laterale Nord riservata a queste ultime da quest’anno anche prima area non fumatori del Bluenergy Stadium in collaborazione con BAT e, quindi, ancora più a misura di famiglia.

Il grazie dell’Udinese.

“Un enorme grazie ai nostri 13.799 abbonati, che hanno dimostrato, ancora una volta, passione e attaccamento ai colori bianconeri – ha dichiarato il direttore generale Franco Collavino – Il dato con cui si conclude “Tifiamola Forte” ci lascia molto soddisfatti ed evidenzia un’ulteriore crescita rispetto al boom di tessere della passata stagione. Anche in questa annata la Curva Nord sarà riempita esclusivamente di abbonati e questo è un plus importante per squadra e ambiente. Naturalmente siamo ambiziosi e puntiamo sempre a migliorare i numeri ma, soprattutto, a perfezionare la fan experience proseguendo anche con il confermato trend positivo di giovani generazioni che, sempre di più, affollano il Bluenergy Stadium. Sentiamo la fiducia della nostra gente e questo ci spinge ad impegnarci al massimo per regalargli risultati positivi ed emozioni forti nel nostro bellissimo stadio. Tutti uniti, squadra, società e tifosi, possiamo fare grandi cose ed arrivare ad ampliare sempre di più il nucleo dei nostri fedelissimi”