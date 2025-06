Incendio a Bagnaria Arsa: deposito degli attrezzi in fiamme

Incendio in un capanno, adibito a deposito attrezzi e altri materiali, accostato ad una casa a Bagnaria Arsa. Sul posto, intorno alle 12.25, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con la squadra e l’autobotte del distaccamento di Cervignano supportata da un’ulteriore autobotte, il funzionario di guardia della sede centrale e l’autoscala del comando di Gorizia.

I vigili del fuoco hanno verificato che all’interno della struttura in fiamme non vi fossero persone e che i fumi dell’incendio non avessero invaso i locali dell’abitazione adiacente alla struttura in fiamme, quindi hanno provveduto ad estinguere le fiamme evitandone la propagazione all’abitazione.

Spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno bonificato le parti bruciate, hanno messo in sicurezza la struttura andata a fuoco e l’area circostante. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.