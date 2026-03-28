Caduta fatale mentre sistema la parabola, muore a 55 anni

Una caduta mentre stava cercando di sistemare la parabola si è rivelata fatale per Sergio Artico, 55 anni, originario di Tolmezzo e residente da poco a Cavazzo Carnico. L’uomo è stato trovato senza vita nella mattinata di venerdì 27 marzo accanto all’abitazione in cui viveva a Somplago.

Come riporta il Messaggero Veneto, secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe salito sulla scala tra la serata di giovedì e le prime ore di venerdì per sistemare una parabola appena acquistata insieme a un decoder. Le forti raffiche di vento che hanno interessato la zona nelle stesse ore potrebbero avergli fatto perdere l’equilibrio, causando la caduta.

La scala, poggiata sul prato e sulla struttura dell’abitazione, avrebbe ceduto, facendo precipitare il 55enne al suolo. L’impatto, da un’altezza relativamente contenuta ma sufficiente a provocare gravi conseguenze, gli ha causato una lesione al collo e altri traumi che non gli hanno lasciato scampo.

A lanciare l’allarme, poco dopo le 8 del mattino, sono stati alcuni vicini di casa che hanno notato il corpo a terra e hanno immediatamente contattato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, però, per l’uomo non c’era già più nulla da fare.