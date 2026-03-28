Madre e figlio finti carabinieri, bottino da oltre 100mila euro: arrestati

I due sono stati arrestati a Muggia: il giorno precedente avevano colpito a Povoletto.

Operazione dei Carabinieri tra le province di Trieste e Udine, dove una donna di 44 anni e il figlio di 24 sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di anziani. I due, di origine campana, sono stati fermati al termine di un’attività investigativa condotta dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Udine in collaborazione con i colleghi di Trieste.

L’episodio più recente si è verificato nel pomeriggio del 27 marzo a Muggia, dove una 80enne è stata raggirata con la ormai nota tecnica del “finto carabiniere”. Secondo quanto ricostruito, la donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per maresciallo dell’Arma, riuscendo a convincere il marito a uscire di casa con il pretesto di chiarimenti su un presunto coinvolgimento in una rapina legata all’auto di famiglia.

Rimasta sola, l’anziana è stata raggiunta poco dopo da un complice che, qualificandosi come carabiniere, è riuscito a farsi consegnare contanti e gioielli: circa 20.500 euro in denaro e monili in oro per un valore stimato attorno agli 80mila euro.

Determinante l’intervento dei militari, che grazie a un’attività investigativa mirata sono riusciti a sorprendere i due sospettati appena usciti dall’abitazione della vittima. Nonostante un tentativo di fuga, madre e figlio sono stati rapidamente bloccati e arrestati.

Le successive perquisizioni hanno portato al rinvenimento di ulteriore refurtiva: nella struttura ricettiva dove i due alloggiavano è stata trovata una quantità aggiuntiva di gioielli, per un valore di circa 15mila euro. Secondo gli investigatori, questi preziosi sarebbero riconducibili a un’altra truffa, messa a segno con modalità analoghe il giorno precedente, il 26 marzo, a Povoletto, ai danni di una 89enne.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime, mentre i due arrestati sono stati condotti presso la Casa circondariale di Trieste, a disposizione dell’autorità giudiziaria.