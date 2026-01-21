Perde il controllo della motoslitta e precipita fuori pista: soccorso un 56enne

Caduta in motoslitta sullo Zoncolan.

Un uomo è stato soccorso sul Monte Zoncolan, dopo una caduta dalla motoslitta. E’ accaduto ieri sera, attorno alle 20.30 a metà della pista numero due del comprensorio, alla quota di circa 1450 metri. Sono intervenuti i soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino (quattro tecnici) assieme a quelli della Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco e all’elisoccorso regionale.

La persona, un uomo del 1969 residente in Carnia, è stata avvistata a terra da un gattista durante i lavori di battitura. È stato il gattista a chiamare il Nue112, dopo aver coperto il ferito con una coperta che aveva a bordo. I soccorritori, compreso l’equipaggio medico sanitario dell’elisocccorso regionale atterrato più a valle, sono stati portati sul punto in cui si trovava il ferito e qui lo hanno stabilizzato.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo, che è precipitato fuori pista rompendo la rete di protezione, e nella cauta si è procurato politruami e un trauma cranico. È stato portato a Udine in eliambulanza. L’intervento si è concluso all’incirca alle 23.30.