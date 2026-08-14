Cade sul sentiero per la Costa dei Barbari a Sistiana, trasportato in ospedale

Una persona è rimasta ferita dopo essere caduta lungo il sentiero che dalla Strada statale 14 conduce alla spiaggia della Costa dei Barbari, a Sistiana, nel territorio comunale di Duino Aurisina. La richiesta di intervento è arrivata alle 12.45 di oggi, venerdì 14 agosto, alla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Trieste.

Sono state immediatamente mobilitate la squadra del distaccamento di Opicina e l’unità SAF, Speleo alpino fluviale, della sede centrale del Comando giuliano. Via mare sono intervenuti anche i sommozzatori del Nucleo regionale di soccorso subacqueo e acquatico, partiti a bordo di un battello pneumatico dal distaccamento nautico del Porto Vecchio di Trieste. I Vigili del fuoco, insieme al personale sanitario e ad alcuni volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, hanno raggiunto l’infortunato lungo il percorso.

Il trasporto lungo il sentiero

Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, il ferito è stato immobilizzato all’interno di una speciale barella adatta alla movimentazione mediante corde. Sono ancora in corso le delicate operazioni per trasportarlo lungo l’impervio sentiero fino alla strada. Ad attenderlo nelle vicinanze della spiaggia c’è un’ambulanza, che provvederà successivamente al trasferimento in ospedale.