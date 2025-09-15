Capanno in fiamme nella notte, i vigili del fuoco salvano il bosco

Incendio in un capanno a San Giorgio di Resia, salvo il bosco circostante.

Un incendio nella notte ha completamente distrutto un vecchio capanno a San Giorgio di Resia. I vigili del fuoco di Gemona del Friuli sono intervenuti intorno alle 23.30 di ieri, domenica 14, per domare le fiamme che avevano completamente avvolto un vecchio prefabbricato post terremoto a San Giorgio di Resia.

E proprio l’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per salvare dal fuoco il bosco circostante il capanno. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, per accertare la dinamica di quanto avvenuto, anche i carabinieri di Moggio Udinese.