Sacile, vandali al torrione sul Livenza.

Un gesto vandalico ha costretto alla chiusura del torrione recentemente restaurato sul retro del Duomo di San Nicolò a Sacile. Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno staccato la corrente elettrica, rimosso un estintore dal muro esterno del Duomo e lo hanno svuotato all’interno della struttura, lasciando una densa coltre di polvere bianca.

L’allarme è stato dato dal custode, mentre il sindaco Carlo Spagnol ha parlato di “atto incivile che ha impedito a cittadini e visitatori di accedere al nuovo belvedere sul Livenza”, inaugurato appena sei giorni fa. Il restauro del torrione, costato 750 mila euro, rappresenta un tassello importante nella riqualificazione del sistema difensivo storico della città di Sacile.

Intanto all’interno del torrione sono iniziate le operazioni di pulizia e sanificazione, mentre le indagini alla ricerca degli autori dell’atto vandalico proseguono attraverso l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Non si esclude il coinvolgimento di un gruppo di adolescenti.