Capriolo resta bloccato nella recinzione: salvato dai vigili del fuoco

Il capriolo era rimasto incastrato in una recinzione metallica.

Intervento insolito e delicato nel pomeriggio di ieri per la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Muggia, chiamata in località San Floriano Ligon a Muggia per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in una recinzione metallica.

All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato l’animale bloccato tra due sbarre metalliche, con le zampe posteriori impigliate nella rete sottostante. Per tranquillizzare il cervide ed evitare che si ferisse tentando di divincolarsi, i Vigili del Fuoco hanno coperto il capo dell’animale, per poi procedere con il taglio della rete metallica e l’uso di un divaricatore per allargare le sbarre della recinzione.

Una volta liberato, il capriolo è stato brevemente osservato in collaborazione con un’associazione specializzata nel recupero della fauna selvatica. Non presentando ferite visibili, l’animale è stato rilasciato sul posto: dopo pochi istanti si è rialzato e ha fatto rapidamente ritorno al bosco, in apparente buona salute.