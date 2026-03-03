Viola il divieto di avvicinamento all’ex e, quando viene sorpreso nel suo giardino, prima minaccia di darsi fuoco, poi picchia i militari: i Carabinieri della Stazione di Codroipo hanno arrestato un 43enne residente nella provincia friulana per resistenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo, già gravato dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare, nella scorsa serata è stato rintracciato nel giardino dell’abitazione della sua ex compagna.

La minaccia con il liquido infiammabile

Alla vista dei militari l’uomo ha impugnato una tanica contenente liquido infiammabile e un accendino, minacciando di darsi fuoco. I militari hanno tentato di convincerlo a desistere dall’insano gesto, operando con grave pericolo per loro stessi di essere colpiti dal liquido.

Come se non bastasse, l’uomo si è scagliato contro la pattuglia, colpendo al volto con un pugno uno dei carabinieri. Tratto in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri, il 43enne verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. Il militare ferito, medicato presso l’ospedale di Udine, è stato dimesso con una prognosi di qualche giorno di malattia.