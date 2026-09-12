Carabinieri di Pordenone, il capitano Marco Occhipinti alla guida del Nucleo Investigativo

Cambio al vertice del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone. Il capitano Marco Occhipinti è il nuovo comandante e raccoglie il testimone dal maggiore Giacomo De Carlini, destinato a un nuovo incarico a Treviso, dove assumerà il comando della locale Compagnia.

La presentazione del nuovo comandante si è svolta sabato 12 settembre, nel corso di una conferenza stampa presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone. Per Occhipinti, l’incarico segue un percorso professionale che lo ha già visto operare in Veneto, ricoprendo ruoli sia nel comando territoriale sia nell’ambito investigativo.

Nato a Roma il 3 marzo 1970, il capitano Occhipinti ha ricoperto, tra gli ultimi incarichi, quello di comandante della Tenenza Carabinieri di Mira, in provincia di Venezia. Ha inoltre prestato servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di Venezia, maturando esperienza nel settore delle indagini. Nel suo percorso figura anche un precedente incarico presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma, con competenza regionale in Veneto. Esperienze che compongono il curriculum dell’ufficiale chiamato ora a guidare il Nucleo Investigativo pordenonese.

Alla carriera professionale Occhipinti affianca una formazione universitaria in ambito giuridico e amministrativo. È in possesso di una laurea magistrale in Giurisprudenza e di una laurea in Scienze dell’Amministrazione, con curriculum di operatore giudiziario. Nel corso degli incarichi svolti ha maturato una particolare esperienza nei settori dell’attività investigativa e della polizia giudiziaria, oltre che nell’ambito dei reati di violenza di genere. Sono questi gli ambiti di competenza che caratterizzano il profilo del nuovo comandante, presentato in occasione del suo arrivo a Pordenone.