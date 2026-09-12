Incidente a Dignano, chi è la vittima e cosa è successo

A perdere la vita Alfio Casonato, 55enne residente a Conegliano.

È Alfio Casonato, 55 anni, residente a Conegliano, la vittima del grave incidente avvenuto nella mattinata di sabato 12 settembre a Dignano, nei pressi della rotonda che conduce a Carpacco. L’uomo viaggiava in sella a una motocicletta insieme a una donna quando, attorno alle 8.30, il mezzo è rimasto coinvolto in uno scontro con un furgone nella zona dell’intersezione tra la strada regionale 464 e la regionale 463.

Dopo l’incidente i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 55enne, ma le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.



Fetita anche la donna che viaggiava come passeggera sulla moto. Soccorsa dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni vengono definite serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente.

Lo schianto si è verificato nei pressi della rotonda per Carpacco. La motocicletta sulla quale viaggiavano Casonato e la donna si è scontrata con un furgone, il cui conducente è rimasto illeso e ha immediatamente dato l’allarme.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, il personale sanitario e i carabinieri di Udine, ai quali spetta ora il compito di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello scontro.