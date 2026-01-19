E’ mancato Giuseppe “Bepi” Cigalotto, storico dirigente del ciclismo friulano.

E’ mancato Giuseppe “Bepi” Cigalotto, storico dirigente del ciclismo friulano. Aveva cominciato negli anni ’60 militando con passione nelle società ciclistiche di Laipacco di Udine, il paese dove ha vissuto una vita. Una carriera di esperto operatore nelle Ferrovie dello Stato e da sempre attivo nel ciclismo.

Cigalotto ha pedalato da cicloturista nel Gruppo del Dopolavoro ferroviario di Udine per poi contribuire a lanciare il settore ciclistico agonistico giovanile dello stesso di cui fu presidente, per poi convergere nel Ciclo Assi Friuli sempre nell’attività ciclistica giovanile con decenni da consigliere-anziano.

Sono Legate al suo nome importanti organizzazioni ciclistiche tra le quali la Notturna delle Magnolie e la CastelBike di Udine e tante altre iniziative che attraverso il ciclismo valorizzano il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Prediligeva le manifestazioni per giovani specialmente della categoria allievi U17 nelle quali se necessario non disdegnava di presidiare i punti critici dei percorsi di gara, compito che faceva con grande perizia. Nell’ultimo suo impegno organizzativo, la classica gara per allievi del Ciclo Assi Friuli: Trieste – Gorizia – Udine – 32° edizione, Bepi Cigalotto era incaricato degli approntamenti e la gestione della sicurezza nella zona di arrivo a Cussignacco assieme al presidente Mauro Masotti.