Cisterna ribaltata sull’A4, concluso il travaso del fenolo riaperta la carreggiata verso Venezia

Dopo le operazioni del travaso del fenolo ora si sta procedendo alla rimozione della cisterna.

Nuovo aggiornamento sulla situazione lungo l’A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro, dove proseguono le operazioni dopo l’incidente che questa mattina ha coinvolto una cisterna contenente fenolo.

Intorno alle 16 si sono concluse le operazioni di travaso della sostanza dalla cisterna incidentata a un nuovo mezzo speciale arrivato sul posto. Subito dopo è stato possibile riaprire il tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia, che era stato chiuso per permettere il trasbordo in condizioni di sicurezza sia per gli operatori sia per gli automobilisti.

Ora si lavora per raddrizzare la cisterna

Concluso il travaso del fenolo, sostanza tossica e corrosiva, le squadre stanno ora procedendo al raddrizzamento del mezzo pesante con l’utilizzo di una gru dei soccorsi meccanici.

Si tratta di un’operazione particolarmente delicata, che richiede l’occupazione dell’intera carreggiata e che, di conseguenza, non consente al momento la normale circolazione dei veicoli verso Trieste.

Alle 16.30 resta quindi chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Rimane inoltre chiuso anche l’ingresso a San Stino di Livenza per chi viaggia verso Trieste.

Le operazioni proseguiranno fino al completamento della messa in sicurezza e alla rimozione del mezzo incidentato.