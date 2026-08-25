Coltello in Festa ai blocchi di partenza: il programma

Maniago torna a celebrare la sua tradizione più identitaria con la 22ª edizione di Coltello in Festa, in programma sabato 29 e domenica 30 agosto. Per due giorni la capitale italiana dell’arte fabbrile e della coltelleria si trasformerà in un grande spazio a cielo aperto dedicato alle lame, alla creatività, all’innovazione, alla gastronomia e allo spettacolo.



Mostre mercato, dimostrazioni di forgiatura e affilatura, visite alle aziende, laboratori per bambini, show cooking, degustazioni, sfide con cavatappi e pelapatate, musica, circo contemporaneo e persino voli panoramici in elicottero compongono un programma particolarmente ricco.



La manifestazione nasce dalla collaborazione tra ProManiago, Comune di Maniago, Associazione Sviluppo e Territorio di Pordenone, Consorzio Coltellinai Maniago, Consorzio NIP e numerose realtà associative locali, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Confartigianato.

Gloria Clama madrina della 22ª edizione

La cerimonia ufficiale di apertura si terrà sabato 29 agosto alle 11.30 in Piazza Italia, con una madrina d’eccezione: Gloria Clama, chef carnica e finalista dell’ottava edizione di MasterChef Italia.



Classe 1978, Clama ha aperto nel 2019 il ristorante Indiniò a Raveo, costruendo un progetto gastronomico profondamente legato al territorio. La sua è anche una storia di cambiamento professionale e determinazione: da operaia a chef e imprenditrice, ha trasformato la passione per la cucina in una nuova attività capace di raccontare la Carnia attraverso i suoi prodotti.



Cuore della festa saranno ancora una volta le mostre mercato delle coltellerie maniaghesi e della coltelleria artigianale custom, con oltre trenta espositori tra Piazza Italia e le strade del centro. Un’occasione per incontrare da vicino produttori e artigiani che portano avanti una tradizione nata a Maniago già nel XVI secolo.



Grande spazio anche all’enogastronomia. Tra gli appuntamenti sono previsti percorsi guidati nei ristoranti, degustazioni di vini e show cooking nei quali la scelta della lama e la tecnica del taglio diventeranno parte integrante dell’esperienza culinaria.



Da visitare anche il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, dedicato alla storia e all’evoluzione della produzione maniaghese, e Palazzo d’Attimis-Maniago, dove saranno ospitate la mostra “Bagliori dell’Acciaio”, con le riproduzioni di armi antiche della collezione Fulvio Del Tin, e “Incanto Divino – Artigiani Serenissimi”, dedicata alle eccellenze dell’artigianato.

Il programma di sabato 29 agosto

Dalle 10 alle 21, in Piazza Italia e nelle vie del centro, spazio alla Grande Mostra Mercato delle Coltellerie Maniaghesi. Dalle 10 alle 19.30, sempre in Piazza Italia, sarà aperta la Mostra Mercato della Coltelleria Artigianale Custom.



In via Fabio di Maniago e via Umberto I si terrà il Mercato della Creatività e della Manualità, a cura di Arte Cuore Passione APS, mentre al Parco Comunale E. Rigutto saranno presenti stand dedicati a piante e bonsai. In Piazza Italia troverà spazio anche un’esposizione di auto d’epoca a cura del Club dei Venti all’Ora.



Dalle 9.30 alle 18.30, alla Casa della Gioventù, dimostrazioni di discipline legate allo sport delle bocce, prove libere, giochi di esibizione, Torneo del Triveneto e torneo amatoriale a cura dell’A.S.D. Bocciofila Violis. La partecipazione è libera e gratuita. Dalle 10 alle 19 Palazzo d’Attimis-Maniago ospiterà “Artigiani Serenissimi – Incanto Divino”, a cura di Confartigianato Pordenone e CATA FVG.



Dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, in Piazza Italia, spazio al Ludobus, al Domino degli alberi e al Grande Gioco dell’oca stradale, a cura di Under ART Cooperativa Sociale Onlus. Alle 10, con ritrovo alla fontana di Piazza Italia, partirà “Storie di Cibo… attorno a Maniago”, percorso guidato tra i ristoranti con assaggi di prodotti del territorio, organizzato da Montagna Leader GAL Friuli Occidentale.



Dalle 10, nel giardino del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, giochi gonfiabili per bambini, laboratorio della lana a cura di Caterina De Boni e laboratorio con dimostrazione di lavorazione dei manici delle lame a cura di Gino Pacas. Alle 11, a Palazzo d’Attimis, degustazione guidata di cinque vini della cantina Conte D’Attimis Maniago.



Alle 11.30, in Piazza Italia, sul truck “IOSONOFVG”, si terrà la cerimonia di inaugurazione della 22ª edizione di Coltello in Festa, con Gloria Clama. Alle 15.30 sarà la volta di “Dulcis in Fundo”, show cooking e degustazione con il pasticcere Simone Bortolus della Pasticceria Dolcevita di Codroipo.

Alle 16, nel giardino del Museo, laboratorio del mosaico a cura di Silvia Biancolino. Alla stessa ora, a Palazzo d’Attimis, incontro “Pianta, Paesaggio, Aroma” con Marco Pighin, fondatore del progetto Sbiris, dedicato agli aromi vegetali e agli oli essenziali. Dalle 16 alle 20, al Parco Comunale E. Rigutto, è previsto il Battesimo della sella, attività di avvicinamento al cavallo a cura di Gelindo dei Magredi.



Dalle 16 alle 21.30 si potranno seguire le dimostrazioni di affilatura e forgiatura del gruppo Forgiatori della Serenissima. Alle 16.30, in Piazza Italia, laboratorio “Assembla il tuo coltello”, dedicato ai bambini e organizzato dal Consorzio Coltellinai Maniago. Alle 17.30 lo chef Federico Mariutti dell’Osteria Turlonia di Fiume Veneto sarà protagonista dello show cooking “Il Coltello Giusto”, dedicato alla scelta della lama più adatta per ogni ingrediente. Alle 18.40 spazio alla spiegazione sul funzionamento di apribottiglie e cavatappi, seguita dalla Sfida con il cavatappi. Dalle 18 musica con Le Lucertole del FOLK.

Alle 21, in Piazza Italia, andrà in scena lo spettacolo di circo contemporaneo “US” della compagnia belga Company Midnight, con Joris Verbeeren e Simone Scaini, in collaborazione con Circo all’inCirca. Alle 22, sul truck “IOSONOFVG”, concerto dei King’s Arm, con un repertorio tra blues, rock anni Sessanta e Settanta, classici e brani inediti.

Il programma di domenica 30 agosto

Dalle 10 tornerà, in Piazza Italia e nelle vie del centro, la Grande Mostra Mercato delle Coltellerie Maniaghesi, mentre dalle 10 alle 19.30 proseguirà la Mostra Mercato della Coltelleria Artigianale Custom.

In via Fabio di Maniago e via Umberto I sarà ancora presente il Mercato della Creatività e della Manualità, mentre al Parco E. Rigutto proseguirà l’esposizione di piante e bonsai. In Piazza Italia sarà visitabile anche l’esposizione di auto d’epoca.

Dalle 10 alle 19, a Palazzo d’Attimis, proseguirà “Artigiani Serenissimi – Incanto Divino”. Dalle 10 alle 19.30 spazio alle dimostrazioni di affilatura e forgiatura dei Forgiatori della Serenissima. Dalle 10, nel giardino del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie, saranno proposti il laboratorio del mosaico di Silvia Biancolino, il laboratorio di ceramica di Janine Gerlofsa, quello del legno e della saggina di Marco Pagura e i giochi gonfiabili per bambini. Dalle 10 alle 18.30, alla Casa della Gioventù, nuova giornata dedicata alle bocce con dimostrazioni, prove assistite, Torneo del Triveneto e torneo amatoriale.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20, in Piazza Italia, tornano Ludobus, Domino degli alberi e Grande Gioco dell’oca stradale. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, al Parco E. Rigutto, proseguirà il Battesimo della sella. Dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, allo stand dell’Associazione L.A.G.O. in Piazza Italia, appuntamento con “Affila la tua lama”, per imparare e provare la tecnica di affilatura su pietra di lame da cucina e per il tempo libero, a cura degli arrotini della Val Resia.

Alle 10, sul truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, nuovo laboratorio “Assembla il tuo coltello” per i bambini. Alle 10.30 e alle 16, allo stand dell’Associazione L.A.G.O., laboratorio “Crea la tua spada… in legno”, rivolto a bambini e ragazzi. Alle 11 lo chef Federico Mariutti sarà protagonista dello show cooking “Il Taglio Giusto”, dedicato a tecnica, precisione e rispetto della materia prima.

Dalle 11 musica con Quella Sporca Mezza Dozzina. Dalle 14.30 alle 18.30, alla Centa dei Conti, sarà possibile partecipare ai voli panoramici in elicottero a cura di Lagorair. Alle 17, in Piazza Italia, nuovo appuntamento con il laboratorio “Assembla il tuo coltello”. Sempre alle 17, a Palazzo d’Attimis-Maniago, Giulia Dal Mas presenterà il libro “Il canto delle Filatrici”, nell’ambito di “Artigiani Serenissimi – Incanto Divino”.



Alle 17.30, sul truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, appuntamento con “Ogni taglio ha la sua lama: come si usano i coltelli e le lame di Maniago?”, a cura del Consorzio Coltellinai Maniago e dell’esperto Giuseppe Nisi di Discovery & Survival.



Alle 18 arriverà la Sfida con il Pelapatate, per mettere alla prova l’abilità del pubblico utilizzando il pelapatate made in Maniago. Dalle 18.30 musica con La Banda Berimbau. Gran finale alle 21, con una seconda rappresentazione di “US”, spettacolo di circo contemporaneo della Company Midnight.



Due giornate che uniranno così storia, artigianato, sapori, spettacolo e innovazione, raccontando ancora una volta il legame profondo tra Maniago e un’arte che da secoli ne rappresenta uno dei simboli più conosciuti nel mondo.