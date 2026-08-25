Talento, ambiente e senso civico: ecco chi sono le Giovani eccellenze del Friuli

Ci saranno anche diversi giovani legati al Friuli Venezia Giulia tra i protagonisti del Festival Internazionale delle Giovani Eccellenze, che venerdì 28 agosto, dalle 16.30, celebrerà a Trieste ragazzi e ragazze under 30 distintisi per talento, responsabilità sociale, arte e attenzione all’ambiente.



La cerimonia di premiazione si terrà nel Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione FVG, in piazza Unità d’Italia, e vedrà salire sul palco giovani provenienti dall’Italia e dall’estero. Tra le storie più legate al territorio friulano ci sono quelle di Aran Cosentino e dei fratelli Ariel e Aire Baricchi Bombardier, accomunati dall’attenzione verso le Valli del Natisone e in particolare il torrente Alberone.



L’iniziativa è promossa dall’associazione no profit triestina Atelier di Creatività – D’Este Production e nasce con l’obiettivo di valorizzare bambini e giovani fino ai 30 anni che, attraverso il proprio talento o il proprio impegno, contribuiscono alla società. Il progetto prosegue poi anche oltre la cerimonia, attraverso mostre, esibizioni e iniziative culturali in diversi Paesi europei. Tra le realtà che collaborano all’evento figura anche il Club per l’UNESCO di Udine, all’interno di una rete che coinvolge inoltre Austria, Germania e Spagna.

Dalle Valli del Natisone i giovani premiati per ambiente e senso civico

Per la categoria Ambiente sarà premiato Aran Cosentino, fotografo e attivista friulano che già dall’età di 14 anni porta avanti iniziative dedicate alla salvaguardia del torrente Alberone e della biodiversità delle Valli del Natisone.



Un riconoscimento speciale per il senso civico, nella categoria Under 12, sarà invece assegnato ai fratelli Ariel e Aire Baricchi Bombardier, nati a Milano ma residenti in Friuli. Mentre stavano giocando con un’amica vicino all’Alberone, i due avevano individuato un ordigno inesploso risalente alla Prima guerra mondiale, segnalandone immediatamente la presenza e permettendo così la messa in sicurezza della zona. Nella categoria Ambiente sarà premiata anche la triestina Azzurra Paladini, impegnata nelle attività di soccorso e tutela degli uccelli migratori.

Arte, musica e scrittura: premiati giovani da diversi Paesi

Il Festival riunirà a Trieste anche numerosi giovani talenti provenienti dall’Italia e dall’estero. Per l’Arte saranno premiati l’artista uzbeka Arnella Ispiryan, lo scenografo e violinista veneto-vietnamita Davide Thanh Ha Zanatta e la pittrice italo-israeliana Esther Malka, il cui percorso artistico affronta anche le conseguenze e le emozioni legate al conflitto mediorientale.



Spazio anche alla musica, con il Coro Fran Venturini di Domio, a San Dorligo della Valle, diretto da Susanna Zeriali, il basso-baritono triestino Manuel Sedmak, il duo cameristico formato da Una Šušnica ed Elisa Fonda del Conservatorio Tartini e il pianista siciliano Valentino Taormina.



Per la scrittura il riconoscimento sarà assegnato al ferrarese Erik Cavalieri, mentre nella categoria Under 12 saranno premiate anche le sorelle bielorusse Elizaveta e Veronika Baryshevskaya, scelte come espressione di una giovane generazione creativa e multiculturale.

“L’eccellenza è contagiosa”

A spiegare il significato dell’iniziativa è Andreas Martin Fedrigo, ventenne presidente dell’associazione organizzatrice. “Il nostro motto è L’eccellenza è contagiosa. Desidero sottolineare che non tutti i giovani sono dei maranza. Ci siamo anche noi ragazzi coscienziosi, che aiutiamo il prossimo e il pianeta. Noi crediamo ancora nell’etica e nella morale, ma purtroppo di questo i media non parlano. La nostra associazione organizza questi eventi proprio per pretendere una nuova realtà in cui l’arte, l’empatia e l’assertività ritornino a essere valori centrali per la società”, afferma Fedrigo.

La manifestazione gode dei patrocini della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Duino Aurisina, dell’Università di Trieste e del Consolato Onorario d’Austria. A fare da cornice alla premiazione sarà una delle sale istituzionali più suggestive di Trieste, impreziosita anche dai dipinti storici raffiguranti Francesco Giuseppe I e l’imperatrice Sissi, per una giornata dedicata alle nuove generazioni, alla cultura e all’impegno civile.