Fermato in auto con un coltello dalla lama di 10 centimetri: denunciato un 22enne

Il controllo a San Daniele del Friuli.

È stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 10 centimetri mentre si trovava a bordo della propria auto. Per questo un 22enne di San Daniele del Friuli è stato denunciato dai Carabinieri. Il controllo è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 26 agosto in via Martiri di Bologna, dove i militari della Stazione locale hanno fermato il giovane nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno dell’auto il coltello, che il 22enne deteneva senza giustificato motivo. L’arma è stata quindi sequestrata, mentre il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. L’intervento rientra nei servizi disposti negli ultimi giorni dalla Compagnia Carabinieri di Udine, finalizzati a rafforzare la presenza sul territorio e i controlli anche nei Comuni della provincia.