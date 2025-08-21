Aggressione al comando della polizia Locale a Tolmezzo.

Nei giorni scorsi gli Agenti della Polizia Locale carnica hanno arrestato e tradotto alla Casa circondariale di Udine un trentacinquenne nativo di Caserta, ma domiciliato in un comune della Carnia. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine e gravata da pregiudizi penali, tra cui un divieto di ritorno a Tolmezzo per due anni, si è presentata presso gli uffici del Comando della Polizia Locale carnica richiedendo con fare aggressivo chiarimenti per un atto che gli era stato notificato il giorno precedente.

Il soggetto, in stato di palese alterazione, ha iniziato ad inveire con fare intimidatorio nei confronti dell’agente in servizio, oltraggiandolo e minacciandolo più volte nonostante gli inviti alla calma. È dovuto intervenire il comandante Alessandro Tomat, insieme ad un altro operatore, per tentare di contenerlo, anche per salvaguardare l’incolumità delle persone presenti in quel momento negli uffici del Comando. Ne è seguita una colluttazione durante la quale l’individuo ha sferrato un calcio ad una gamba al comandante e provocato un trauma alla testa ad un agente.

Le sue violente reazioni hanno costretto il comandante e il collega aggredito a recarsi presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Tolmezzo per medicare le contusioni, giudicate guaribili in 3 e 5 giorni. Anche dopo essere stato immobilizzato ed ammanettato, l’uomo ha proseguito negli atteggiamenti violenti, con strattoni, insulti, calci agli arredi e ripetute minacce nei confronti degli operatori. Dell’accaduto è stato informato il P.M. di turno, che ha disposto il trasferimento del soggetto presso la casa circondariale di Udine.

Le parole del Comandante Alessandro Tomat.

“Sempre più spesso gli agenti di tutte le forze dell’ordine, ed in questo caso della Polizia Locale, si trovano a dover affrontare comportamenti violenti da parte di soggetti, purtroppo anche di minore età”, osserva il Comandante Alessandro Tomat, evidenziando come la preparazione degli agenti abbia consentito di limitare al massimo i danni.



“Ritenendosi al di sopra delle leggi, questi soggetti compiono azioni che vanno contro le regole del vivere civile, senza rispetto verso persone e cose. Per tali comportamenti il Comando della Polizia Locale Carnica ha da tempo attuato la tolleranza zero”. Tomat conclude esprimendo, a nome suo e del collega contuso, un particolare ringraziamento al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale tolmezzino per le cure prestate.