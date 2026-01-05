Condannato a 2 anni per truffa e rapina, arrestato 26enne

I carabinieri di Cordovado hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un 26enne di Morsano al Tagliamento.

Il 3 gennaio scorso i carabinieri di Cordovado hanno eseguito un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale di Vercelli nei confronti di un 26enne albanese, domiciliato a Morsano al Tagliamento.

I giudici piemontesi hanno emesso un decreto di cumulo pena per fatti avvenuti tanto in Friuli, quanto a Vercelli. Nel 2017, infatti, quando era appena maggiorenne, il 26enne ha rapinato un suo coetaneo durante una festa estiva di paese a Pasiano di Pordenone, portandogli via cinque euro. Nel 2022, invece, il giovane, allora 23enne, ha truffato un cittadino italiano del vercellese per la somma di cinquecento euro, simulando di voler vendere un motociclo tramite un sito internet.

Quanto il Tribunale di Vercelli ha recentemente inviato alla Stazione della Destra Tagliamento il decreto, il giovane era già irreperibile in Italia. I militari di Cordovado hanno, quindi, intrapreso un’attività d’indagine che ha portato a rintracciare rapidamente il soggetto in Germania. Contattato al telefono, sono anche riusciti a convincerlo a tornare in Italia e a presentarsi presso i loro uffici, cosa che è avvenuta, appunto, il 3 gennaio scorso. Ora il giovane è ristretto nella Casa circondariale di Pordenone dove dovrà scontare la pena di due anni di reclusione.