In occasione dell’Epifania, la comunità di Galleriano di Lestizza – con in prima fila la Pro Loco – celebra il tradizionale “Pan e Vin” nella serata di martedì 6 gennaio.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 18:30 con la partenza della solenne fiaccolata. Il corteo vedrà la partecipazione delle figure dei Re Magi, le quali accompagneranno l’ultimo nato della comunità di Galleriano – una bambina – a testimoniare il passaggio generazionale e l’auspicio di prosperità per l’anno a venire.

La fiaccolata giungerà nel Parco di San Giovanni: qui si potrà assistere allo spettacolo “Elements” e all’accensione del falò, chiamato in lingua friulana Pignarûl. Come da tradizione sarà interpretata la direzione del fumo e delle scintille come segnale sul futuro andamento dei raccolti e della vita sociale. Verranno offerti vin brulè e cioccolata calda, brodo caldo e fette di panettone.