I controlli hanno dato tutti esito negativo.

Mattinata intensa ma rassicurante quella di martedì 21 ottobre a Maniago, dove tra le 07:30 e le 08:10 i Carabinieri della Stazione locale, affiancati dalla Polizia Locale di Maniago e dall’unità cinofila della Polizia Locale di Azzano Decimo, hanno effettuato una serie di controlli antidroga mirati sui mezzi di trasporto scolastici in arrivo al polo studentesco della cittadina pordenonese.

L’operazione ha interessato circa 320 studenti sulle linee che collegano Maniago a Pordenone, Aviano, Claut e Spilimbergo, nonché alcune navette di raccordo partite dall’autostazione della città dei coltelli.

I controlli, svolti in sinergia con l’ufficio Security di ATAP, hanno visto impegnato anche un cane antidroga: il bilancio dell’operazione è stato completamente positivo: non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente. Solo in un caso, l’attenzione del cane si è concentrata su una tasca di un giubbotto, spingendo le forze dell’ordine ad effettuare un controllo più approfondito, che si è concluso con esito negativo, confermando l’assenza di qualsiasi materiale sospetto.