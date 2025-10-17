Controlli in Borgo Stazione: pakistano sorpreso con 39 dosi cocaina

Il 39enne è stato denunciato.

Pomeriggio di intensa attività per le forze dell’ordine nel cuore di Udine. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, con il supporto congiunto dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del Borgo Stazione, area spesso oggetto di attenzione per episodi legati alla sicurezza urbana.

I controlli si sono concentrati in particolare nei pressi della stazione ferroviaria, lungo Viale Ungheria e nel Parco Martiri delle Foibe. L’operazione ha visto l’identificazione di 144 persone e il controllo di 7 esercizi pubblici.

Durante le verifiche, gli agenti hanno individuato e deferito in stato di libertà un cittadino pakistano di 39 anni, regolarmente residente in Italia e senza precedenti penali. L’uomo è stato sorpreso nella zona di Viale Ungheria in possesso di 22 grammi di cocaina, già suddivisi in 39 dosi confezionate e pronte per essere vendute. Sequestrata anche la somma di 90 euro, ritenuta il frutto di precedenti cessioni.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini e restituire decoro a un quartiere che negli ultimi anni è stato al centro di diverse criticità. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle zone più sensibili della città.