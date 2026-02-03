Un’attività sospesa e multe per 30mila euro: i controlli dei Carabinieri su igiene e lavoro

Controlli negli esercizi commerciali della provincia di Udine.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, con l’ausilio del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha condotto una serie di ispezioni in tre esercizi commerciali della provincia, rilevando diverse irregolarità e violazioni.

Nel primo locale ispezionato, i militari hanno accertato gravi violazioni penali alle norme sul lavoro, che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività e all’irrogazione di ammende per un totale superiore a 7mila euro.

Il secondo esercizio è stato invece sanzionato per irregolarità di natura igienico-sanitaria. In questo caso, i controlli hanno comportato l’adozione di prescrizioni specifiche, con la possibilità di successive sanzioni amministrative qualora non venissero ottemperate.

Nel terzo locale, i carabinieri hanno riscontrato ulteriori violazioni delle norme sul lavoro. Il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria e sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di 23mila euro.

Le operazioni rientrano nell’ambito dell’attività di controllo e prevenzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine, finalizzata a garantire il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza alimentare, tutelando così sia i dipendenti sia i consumatori.