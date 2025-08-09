I controlli alla tradizionale Festa sul Natisone di Vernasso.

Mattinata di controlli serrati alla tradizionale Festa sul Natisone di Vernasso, nel Comune di San Pietro al Natisone. Su disposizione del Questore di Udine, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli, affiancati da militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e da tre unità cinofile, hanno operato tra le 7.00 e le 10.00 per prevenire e reprimere l’uso di sostanze stupefacenti tra i numerosi partecipanti.

Tra le circa 700 tende presenti nell’area, sono state identificate 30 persone. Quattro giovani italiani, tutti maggiorenni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, 0, poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, 17,5 i grammi di hashish in tutto, che è stata sequestrata.

Nel corso delle verifiche, un altro partecipante, anch’egli italiano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza: il suo tasso alcolemico è risultato compreso nella fascia penalmente rilevante, tra 0,8 e 1,5 g/l. Le forze dell’ordine hanno reso noto che le attività di controllo continueranno per tutta la durata dell’evento, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.