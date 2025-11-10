Controlli alla Festa di San Martino: 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

10 Novembre 2025

di Paola Tissile

Cinque persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Fine settimana di controlli straordinari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aurisina, impegnati a garantire sicurezza e ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti di San Martino, che ogni anno richiamano centinaia di persone. Pattuglie e posti di controllo sono stati organizzati nelle principali vie d’accesso e nelle aree di maggiore aggregazione, con particolare attenzione al luna park e alle zone frequentate dai più giovani durante le ore serali.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato circa 200 persone, tra cui numerosi minorenni e cittadini stranieri. Una presenza costante anche presso le fermate degli autobus, dove si è registrato un notevole afflusso di passeggeri a fine serata. L’attività preventiva ha portato a cinque denunce per guida in stato d’ebbrezza: gli automobilisti fermati sono risultati avere tassi alcolemici compresi tra 1,08 G/L e 1,97 G/L. Per tutti è scattato il ritiro della patente, la denuncia penale e l’affidamento del veicolo a un conducente idoneo.

I controlli proseguiranno per tutta la durata della manifestazione. I Carabinieri rinnovano l’invito ai cittadini a collaborare, segnalando eventuali situazioni sospette o comportamenti pericolosi al numero di emergenza 112.

