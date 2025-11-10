Lavori in galleria sulla A23, modifiche alla viabilità: deviazioni e percorsi alternativi

Deviazioni alla viabilità sull’autostrada A23 Udine Tarvisio.

Sulla A23 Udine–Tarvisio sono previste alcune chiusure notturne del tratto tra Carnia e Pontebba per consentire interventi di manutenzione all’interno delle gallerie. Le chiusure riguarderanno entrambe le direzioni di marcia, con ripercussioni anche sulle aree di sosta e di servizio presenti lungo il percorso.

I lavori inizieranno nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 novembre, quando, dalle 22 alle 6, il tratto tra Carnia e Pontebba sarà chiuso in direzione Tarvisio. I veicoli dovranno uscire obbligatoriamente a Carnia e proseguire lungo la statale 52 Carnica e la statale 13 Pontebbana per poi rientrare in autostrada a Pontebba. Nella stessa fascia oraria non saranno accessibili le aree di parcheggio Campiolo est, Resiutta est e Cadramazzo est.

Giovedì 13 novembre, dalle 22 alle 24, sarà invece interdetto al traffico il percorso inverso, ovvero da Pontebba verso Carnia, in direzione Udine. Anche in questo caso uscita obbligatoria a Pontebba e rientro a Carnia tramite la viabilità ordinaria. Durante la chiusura non saranno raggiungibili l’area di servizio Campiolo ovest e le aree di parcheggio Stavoli Sachs ovest e Carnia ovest.

Ulteriori chiusure sono previste nelle notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, ancora dalle 22 alle 6, nuovamente in direzione Tarvisio. Anche per queste due notti resteranno chiuse le aree di sosta Campiolo est, Resiutta est e Cadramazzo est, con orari dalle 12:00 di giovedì 13 alle 6:00 di venerdì 14 novembre; e dalle 12:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 novembre.