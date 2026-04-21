Controlli in Friuli: cinque denunciati per guida in stato di ebbrezza

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri, che nel corso dell’ultimo fine settimana hanno intensificato i servizi lungo le principali arterie stradali della provincia, con l’obiettivo di contrastare le violazioni al codice della strada e garantire maggiore sicurezza agli utenti.

Cinque denunciati per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dei controlli sono stati cinque i soggetti denunciati, sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertata tramite etilometro. In uno dei casi, avvenuto a Povoletto, il conducente è stato anche protagonista di una fuoriuscita autonoma del veicolo. Nonostante l’incidente, l’uomo è rimasto fortunatamente illeso.

Parallelamente ai controlli sulla circolazione stradale, i militari hanno effettuato verifiche anche sul fronte del contrasto alle sostanze stupefacenti. A Latisana, un giovane del posto è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, oltre a una sigaretta artigianale confezionata con la stessa sostanza. Il ragazzo è stato segnalato alle autorità competenti.