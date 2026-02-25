Controlli a tappeto nei locali di Udine: 157 identificati, due bar nei guai

I controlli nei locali di Udine.

Prosegue a Udine l’attività di prevenzione e monitoraggio della Polizia di Stato nei locali di Udine: nelle giornate di mercoledì 18 e venerdì 20 febbraio, la Questura di Udine ha coordinato una serie di verifiche mirate nelle zone più sensibili della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza dei frequentatori.

L’attività è stata condotta da un contingente interforze che ha visto impegnati, insieme al personale della Polizia di Stato, anche i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. I controlli si sono concentrati sulle attività adibite alla somministrazione di alimenti e bevande.

Nel corso delle due giornate di operazioni sono state identificate complessivamente 157 persone e ispezionati 18 esercizi pubblici; sono state controllate anche 52 autovetture. L’attività si inserisce nel più ampio piano di controlli finalizzato a garantire il rispetto della normativa di settore, la sicurezza degli avventori e condizioni di legalità nell’esercizio delle attività economiche aperte al pubblico.

Segnalazioni per carenze igienico-sanitarie

A seguito degli accertamenti, per due dei locali controllati la Polizia Locale inoltrerà apposite segnalazioni agli organi di controllo competenti in materia igienico-sanitaria. Tali segnalazioni daranno corso a verifiche più dettagliate per appurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.