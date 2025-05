Sicurezza e irregolarità sul lavoro, multe per oltre 100mila euro

I controlli dei carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pordenone.

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Pordenone, supportati dai colleghi dell’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Pordenone, hanno eseguito nell’ambito della provincia delle attività finalizzate alla verifica del rispetto delle norme giuslavoristiche e di quelle in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.



I controlli effettuati nel mese di aprile 2025 nei comuni di Aviano, Cordenons e Sacile, hanno riguardato il settore della ristorazione e dell’agricoltura. In tutto state elevate oltre 100.000 euro tra sanzioni amministrative e ammende ed è stato accertato l’evasione di un imponibile contributivi di circa 18.000 euro

Nel settore della ristorazione è stato sanzionato un datore di lavoro per aver utilizzato lavoratori senza l’adeguata formazione prevista dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; nei confronti di due datori di lavoro che si sono succeduti nell’arco di un anno nella gestione di un ristorante etnico, sono state elevate sanzioni per aver dichiarato meno ore lavorative nelle buste paga dei dipendenti e per aver retribuito le ore eccedenti in contanti. Le cosiddette ore pagate “fuori busta” costituiscono un danno per il lavoratore visto che le tutele come pensione, indennità di disoccupazione sono proporzionate alla retribuzione che viene dichiarata, motivo per cui si hanno ripercussioni sul fronte retributivo e previdenziale.

Anche in questo caso è stata constatata la mancata formazione in materia di sicurezza del personale, l’omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a particolari rischi lavorativi ed anche l’assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR), documento obbligatorio per tutte le aziende con dipendenti attraverso il quale il datore di lavoro valuta tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori che operano nella sua azienda.



Nel settore dell’agricoltura è stata sanzionata una ditta, anche in questo caso, per la mancata formazione del proprio personale lavorativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.