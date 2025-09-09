Controlli nel weekend: cinque denunce tra alcol alla guida e droga

I controlli dei carabinieri nel fine settimana.

Weekend di controlli serrati per i Carabinieri della Compagnia di Aurisina, impegnati tra venerdì sera e domenica notte in un’operazione straordinaria volta a garantire la sicurezza stradale e contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone della movida. Il bilancio è di cinque persone denunciate.

Le pattuglie, dislocate lungo le arterie provinciali e nei punti più frequentati dai giovani, come la Baia di Sistiana, viale Miramare e la passeggiata di Barcola, hanno effettuato decine di controlli con l’ausilio di etilometri e narcotest rapidi.

Guida sotto l’effetto di alcol e droghe

Tre automobilisti – di 59, 35 e 21 anni – sono risultati positivi all’alcol test, con tassi alcolemici ben oltre il limite consentito dalla legge. A questi si aggiunge un 58enne sorpreso alla guida dopo essere risultato positivo a un narcotest salivare per sostanze stupefacenti. L’uomo ha rifiutato di sottoporsi a ulteriori accertamenti presso una struttura sanitaria, aggravando così la propria posizione.

Per tutti e quattro è scattato il ritiro immediato della patente di guida, il sequestro del veicolo e la denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psicofisica.

Deferito 18enne trovato con marijuana a Barcola

Nel corso dei controlli a piedi lungo la passeggiata di Barcola, molto frequentata anche in orario notturno, un ragazzo di 18 anni è stato sorpreso in possesso di marijuana. Anche per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.