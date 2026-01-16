Coniugi anziani trovati morti in casa: non rispondevano al telefono da giorni

Coniugi anziani trovati morti in casa a Pordenone.

Due anziani coniugi, di 94 e 90 anni, sono stati trovati senza vita nel primo pomeriggio nella loro abitazione di via Cimoliana, a Pordenone. A lanciare l’allarme è stato un nipote della coppia, preoccupato perché da alcuni giorni non riusciva più a mettersi in contatto con loro.

La segnalazione è arrivata al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. I pompieri, entrati nell’appartamento situato al terzo e ultimo piano dello stabile, hanno rinvenuto i corpi dei due anziani riversi sul pavimento di una stanza. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al momento le cause della morte non sono note. Secondo i primi riscontri, sarebbe escluso l’intervento di terzi; le strumentazioni dei vigili del fuoco non hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio e non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia. Il medico legale è entrato nell’abitazione per i rilievi necessari a chiarire le circostanze del decesso. Secondo le prime informazioni, la morte potrebbe risalire tra le 36 e le 48 ore fa.