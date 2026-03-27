Il weekend di sabato 28 e domenica 29 marzo porta in Friuli Venezia Giulia un calendario molto ricco, capace di unire mare, borghi, cultura, vino e tradizioni popolari. Dalla costa di Lignano alle colline del Medio Friuli, passando per Monfalcone, Gemona, Moggio Udinese e il Pordenonese, gli appuntamenti del fine settimana raccontano un territorio che si muove tra grandi eventi, feste di comunità e occasioni per riscoprire luoghi e sapori della regione. Tra le proposte più attese ci sono l’ultima giornata del Lignano Boat Show, il fine settimana di Castelli Aperti Fvg e una lunga serie di sagre e feste di primavera diffuse sul territorio.

Lignano Boat Show e regata ILCA, weekend sul mare a Lignano

A Lignano Sabbiadoro il fine settimana si chiude nel segno della nautica con l’ultima giornata del Lignano Boat Show, manifestazione dedicata alla piccola nautica da diporto dell’Alto Adriatico in programma nei fine settimana del 21-22 e 28-29 marzo alla Darsena Porto Vecchio. L’evento si conferma una vetrina importante per il comparto nautico regionale, tra aziende, professionisti, innovazione e formazione per i giovani che si avvicinano alle professioni del mare.



A rendere ancora più vivace la giornata di domenica 29 marzo ci sarà anche la 12ª Regata Interzonale ILCA, primo appuntamento della stagione 2026 dello Yacht Club Lignano nel suo 70° anniversario. Sul campo di regata antistante la località è attesa una partecipazione di circa settanta imbarcazioni tra ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7, in un weekend che rafforza ulteriormente l’identità nautica di Lignano e offre a famiglie e appassionati un contesto particolarmente dinamico tra porto, mare e sport.

Bertiolo, il weekend finale della Festa del vino friulano

A Bertiolo il fine settimana del 28 e 29 marzo coincide con la chiusura della 77ª edizione della Festa del vino friulano, manifestazione in programma dal 14 al 29 marzo e tra gli appuntamenti enogastronomici più longevi della regione. Per tre settimane il paese si è trasformato in un percorso diffuso tra vino, specialità locali, incontri e momenti di comunità, confermando il forte legame tra la festa e il territorio del Medio Friuli.

Castelli Aperti, due giorni tra storia e dimore del Friuli Venezia Giulia

Tra gli appuntamenti più suggestivi del weekend ci sono anche i Castelli Aperti Fvg, in programma proprio sabato 28 e domenica 29 marzo. Per due giorni diciannove castelli, dimore storiche e manieri, spesso non accessibili al pubblico, apriranno le porte ai visitatori in un itinerario diffuso che attraversa l’intera regione. In provincia di Udine saranno quattordici i manieri coinvolti, ai quali si aggiungono realtà del Pordenonese, dell’Isontino e di Trieste.

Le visite si svolgeranno con accompagnamento dei proprietari o di guide turistiche professioniste, tra sale, giardini e cortili, e in molti casi saranno affiancate da rievocazioni storiche, concerti, mostre di artigianato e laboratori.

Monfalcone Geografie, weekend ricco di ospiti e appuntamenti

Sabato 28 marzo entra nel vivo anche Monfalcone Geografie 2026, che nella penultima giornata del festival propone un cartellone particolarmente fitto. La città diventa protagonista non solo come sede degli incontri, ma come parte integrante della manifestazione, con la visita guidata alla Galleria Rifugio ai piedi della Rocca e quella alla Galleria d’Arte Contemporanea dove è allestita la mostra dedicata a Giorgio De Chirico.

Tra gli ospiti più attesi della giornata ci sono Giancarlo De Cataldo, Tommaso Cerno, Enrico Galiano e Luca Pappagallo, insieme ad altri protagonisti di un programma che tocca letteratura, attualità, memoria, gusto e divulgazione. Monfalcone si conferma così una delle tappe culturali più forti del weekend in Friuli Venezia Giulia.

Portis di Venzone, domenica di sagra tra musica e piatti tipici

Domenica 29 marzo sarà il momento centrale della Sagra di San Giuseppe a Portis di Venzone. La giornata si aprirà alle 11 con l’apertura dei chioschi e a mezzogiorno con quella della cucina, mentre nel pomeriggio sono attesi il Complesso Bandistico Venzonese e il Gruppo delle Majorettes, pronti a portare musica e colore nel cuore della festa.



Accanto al programma di intrattenimento, la sagra punterà molto anche sulla proposta gastronomica, con piatti tradizionali come frico, muset e fagioli, salame, polenta e il tipico “ûs dûrs e lidric cul poc”, in un contesto che conserva il forte legame con la memoria e le usanze locali.

Moggio Udinese, a Dordolla torna la Festa del Brovedâr

Sempre domenica 29 marzo, Dordolla di Moggio Udinese ospiterà la Festa del Brovedâr, appuntamento che mette al centro uno dei prodotti più identitari della montagna friulana. Il Brovedâr, fermentato di rape e presidio Slow Food dal 2020, è il simbolo di una tradizione agricola antichissima che continua a vivere grazie al lavoro delle famiglie del territorio.



La giornata sarà dedicata ai temi dell’agricoltura di montagna, della biodiversità e dei saperi locali, con incontri e momenti di approfondimento che danno alla festa un valore che va oltre la semplice degustazione e la trasformano in un’occasione di racconto del territorio.

Cjase di Catine, a Villalta di Fagagna una festa di primavera condivisa

Sabato 28 marzo, dalle 10 alle 12.30, il giardino della Cjase di Catine a Villalta di Fagagna ospiterà la Festa di primavera, iniziativa aperta a grandi e piccoli e costruita attorno all’idea dell’aiuola come luogo di incontro, scambio e cura condivisa. I partecipanti saranno invitati a portare una pianta, un seme, un bulbo o un germoglio da condividere, trasformando il verde in uno spazio di relazione e comunità.

Gemona del Friuli, il gran finale della Festa dell’Annunciazione

A Taboga di Gemona del Friuli il weekend del 28 e 29 marzo coincide con il gran finale della Festa dell’Annunciazione. Sabato sera il programma prevede l’apertura dei chioschi dalle 18.30 e, dalle 21, una grande festa nell’area esterna con DJ set, musica techno, dance ed elettronica.

Domenica 29 marzo la manifestazione cambierà volto, proponendo una giornata per tutte le età: apertura dei chioschi dalle 9, Family Bike Day dalle 9.30, “Taboga in Pasta” a mezzogiorno, laboratori e attività per bambini nel pomeriggio e, dalle 17, musica dal vivo con jukebox partecipato. Un programma ampio, capace di tenere insieme convivialità, sport e intrattenimento.

San Cassiano di Livenza, primo weekend della Festa del Vino

Nel Pordenonese entra nel vivo anche la Festa del Vino di San Cassiano di Livenza, che proprio nel weekend del 28 e 29 marzo propone alcuni degli appuntamenti più attesi del primo fine settimana. Sabato 28 marzo, dalle 19, aprirà la cucina con menù completo e specialità “stinco con patate”, mentre alle 21.30 sarà la volta della musica dal vivo con gli Stereo Live.

Domenica 29 marzo, Domenica delle Palme, la giornata partirà già dal mattino con la colazione in piazza, il torneo di calcio Esordienti e la pedalata ecologica in mountain bike. A mezzogiorno aprirà la cucina con lo spiedo gigante, mentre nel pomeriggio ci sarà anche una sfilata di moda. Una formula che unisce gastronomia, sport e spettacolo e che rende la festa una delle proposte più complete del weekend.