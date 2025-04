Il Tolmezzo Carnia cade nuovamente in casa: sconfitta per 3 a 1

Il risultato della partita tra Tolmezzo Carnia-Sanvitese.

Terza sconfitta interna di fila per il Tolmezzo Carnia, superato tra le mura amiche stavolta dalla Sanvitese nella partita che segna la sfida di metà classifica. La gara si accende subito: al 3’ il Tolmezzo protesta per un tocco di mano in area, ma l’arbitro lascia correre. I ragazzi di Serini ci provano soprattutto da calcio d’angolo mentre gli avversari hanno la loro prima palla gol al 25′, seguita dal vantaggio tre minuti più tardi. A sbloccare il risultato Pontoni, abile a sfruttare un disimpegno errato della retroguardia carnica, causa vento. Prima del riposo, Solari sfiora il pareggio di testa, ma la palla finisce fuori di poco.

Nella ripresa, i biancorossi raddoppiano al 7’ con un tap-in ancora di Pontoni. Tre minuti dopo, Rinaldi firma il tris con un bel diagonale, sul quale Cristofoli non può nulla. Il Tolmezzo reagisce e accorcia al 20’ con Solari, bravo a finalizzare sugli sviluppi di un corner di Motta.

Nonostante alcuni tentativi pericolosi nel finale, i carnici non riescono a completare la rimonta. La Sanvitese chiude così sul 3-1, portandosi a casa un successo pesante con la matematica salvezza mentre per i carnici tutto rinviato alla prossima sfida, la terzultima stagionale, nella sfida al Codroipo del 27 aprile, dopo le soste per Torneo delle Regioni dove saranno protagonisti Madi e Coradazzi con la maglia della Rappresentativa FVG e quella pasquale.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 31^ GIORNATA

TOLMEZZO – SANVITESE 1-3

GOL: pt 29’ Pontoni; st 7’ Pontoni, 10’ Rinaldi, 20’ Solari.

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Nait, Cucchiaro (27’ Sabidussi), Micelli (91’ Rigo), Rovere, Persello, Solari, Fabris (91’ Daniele Faleschini), Garbero (91’ Nagostinis), Motta, Madi (27’ Lirussi). Allenatore: Serini.

SANVITESE: Biasin, Trevisan, Vittore (27’ st Comand), Bertoia, Filippo Cotti Cometti, Bortolusso, Veneruzzo, Pasut (37’ st Bance), Rinaldi (46’ st Bagnarol), Alessandro Cotti Cometti (18’ st Mccacnick), Pontoni (18’ st Mior).

Allenatore: Moroso.

ARBITRO: Zuliani della sezione Basso Friuli (Khalbenn-Moschioni)

NOTE: Ammoniti Motta, Alessandro Cotti Cometti, Fabris, Mior.