Infastidisce i clienti del bar e si scaglia contro i carabinieri: 25enne nei guai

Mattinata di tensione, ieri 14 marzo, in un bar di Latisana, dove l’intervento dei Carabinieri si è reso necessario per placare un giovane di 25 anni che stava molestando avventori e personale. Il protagonista della vicenda, un cittadino extracomunitario senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per il rifiuto di esibire i documenti di soggiorno.

Il fatto

L’allarme è scattato intorno alle 8:00 di ieri mattina. Il 25enne si è presentato all’interno dell’esercizio in un palese stato di alterazione psicofisica, iniziando a disturbare i clienti presenti per la colazione e creando un forte disagio all’interno del locale. A seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, la Centrale Operativa della Compagnia di Latisana ha inviato sul posto due pattuglie, composte dai militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione locale.

L’intervento e la denuncia

Nonostante i ripetuti inviti alla calma rivolti dai Carabinieri, il giovane ha risposto con frasi oltraggiose pronunciate davanti ai presenti. La situazione è peggiorata quando il soggetto si è rifiutato di mostrare il permesso di soggiorno, arrivando ad afferrare per un braccio uno dei militari intervenuti per opporsi al controllo.

In considerazione della condotta aggressiva e del rifiuto di collaborare, il 25enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Le accuse a suo carico riguardano la resistenza e oltraggio a un Pubblico Ufficiale e il rifiuto di esibire documenti per il soggiorno.