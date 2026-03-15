Bicinicco, auto si ribalta nella notte davanti al cimitero

Un grande spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza drammatica per i protagonisti di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata tra sabato 14 e domenica 15 marzo a Bicinicco. Erano circa le 23:50 quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, un’auto è uscita di strada ribaltandosi lungo via Monteflor, proprio nei pressi del cimitero del paese.

Il veicolo stava procedendo lungo il tratto stradale quando il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. All’interno dell’abitacolo si trovavano tre persone che erano già uscite autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e del mezzo.