Disperso sul Monte Forno mentre cerca funghi: ritrovato sano e salvo

E’ stato ritrovato l’escursionista disperso dal primo pomeriggio di oggi sul Monte Forno, al confine tra Italia e Austria: l’uomo non era rientrato dopo essere era andato a cercare funghi. L’allarme è scattato quando un uomo, residente fuori regione, ha segnalato alla centrale di polizia di Thörl Maglern che il compagno di escursione, con cui si era dato appuntamento per le 13 al parcheggio, non era rientrato.

La richiesta di intervento è stata trasmessa alla Guardia di Finanza di Tarvisio e alla stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, che si sono immediatamente attivate. L’area di ricerca, particolarmente impervia e caratterizzata da copertura telefonica scarsa, ha reso difficoltosi i primi tentativi di localizzazione.

Fortunatamente, un momentaneo ritorno di segnale ha permesso di stabilire un contatto con la persona dispersa, che è stata rapidamente raggiunta da una pattuglia di finanzieri. L’escursionista, infreddolito ma in buone condizioni, è stato riaccompagnato all’auto senza necessità di cure mediche. L’operazione, condotta sotto una fitta pioggia, si è conclusa poco dopo le 17, circa cinquanta minuti dopo l’avvio delle ricerche sul posto..