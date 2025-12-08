Molesta i clienti del bar e aggredisce un carabiniere: 41enne in carcere

L’uomo è stato arrestato a Rivignano Teor.

Prima disturba i clienti di locale, poi aggredisce un militare: i carabinieri della Stazione di Rivignano Teor hanno arrestato un 41enne del posto, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine.

Nei giorni scorsi, la pattuglia era intervenuta in un esercizio pubblico del territorio, dopo una segnalazione al numero 112 relativa a un uomo in forte stato di agitazione che molestava i clienti. All’arrivo dei militari, l’uomo ha opposto resistenza e ha colpito con un pugno uno dei carabinieri che ha dovuto ricorrere a cure mediche, per fortuna senza riportare lesioni gravi. Il 41enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato portato in carcere a Udine per le ripeture violazioni delle misure cautelari e per l’aggressione al militare.